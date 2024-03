Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit Aufschlag

Kurs der Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 11,27 USD zu.

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 11,27 USD. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 11,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 11,19 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.535.072 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 28,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2023). 148,89 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.02.2024 (10,06 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Rivian Automotive ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,73 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 98,34 Prozent auf 1.315,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 663,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rivian Automotive am 08.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -4,194 USD je Rivian Automotive-Aktie.

