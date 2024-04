Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit Kurseinbußen

Rivian Automotive im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 8,60 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 8,60 USD. In der Spitze büßte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 8,38 USD ein. Bei 8,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.128.153 Rivian Automotive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 28,05 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 226,16 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,26 USD ab. Mit Abgaben von 3,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Rivian Automotive ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,36 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 98,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.315,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 663,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

2024 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -4,201 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

