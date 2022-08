Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NDB-Sitzung um 04:22 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 35,44 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,01 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,45 USD. Bisher wurden heute 2.784.646 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Rivian Automotive gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Rivian Automotive am 15.12.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 14.12.2023 werfen.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,133 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images