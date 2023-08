Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 20,66 USD.

Das Papier von Rivian Automotive befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,4 Prozent auf 20,66 USD ab. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,18 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.479.400 Rivian Automotive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 40,86 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,77 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,68 USD. Abschläge von 43,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.08.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.121,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.12.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -5,188 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

