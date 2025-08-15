Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit Abschlägen

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,19 USD ab.

Das Papier von Rivian Automotive befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 12,19 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,08 USD ab. Bei 12,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 687.504 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 28,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,04 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,46 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,30 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,734 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

