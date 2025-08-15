DAX24.288 -0,3%ESt505.425 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.969 +0,1%Nas21.602 -0,1%Bitcoin98.712 -1,6%Euro1,1674 -0,3%Öl65,55 -0,9%Gold3.337 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben! TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rivian Automotive im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit Abschlägen

18.08.25 16:10 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,19 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
10,40 EUR -0,20 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rivian Automotive befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 12,19 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,08 USD ab. Bei 12,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 687.504 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 28,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,04 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,46 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,30 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,734 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

Aktien von Rivian und Volkswagen uneins: VW-Partner Rivian erhält zweite Milliarden-Spritze

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rivian Automotive

DatumMeistgelesen
Wer­bung