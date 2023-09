Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 24,28 USD.

Um 11:54 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 24,28 USD nach oben. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.182 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 39,81 USD markierte der Titel am 17.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 63,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.08.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,62 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.121,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 364,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2023 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,163 USD einfahren.

