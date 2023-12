Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gibt am Montagmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 22,60 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 22,60 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 69.521 Rivian Automotive-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,05 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 11,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,57 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1.337,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 149,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 536,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,046 USD je Rivian Automotive-Aktie.

