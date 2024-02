Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 16,35 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 01:59 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 16,35 USD. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,73 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,20 USD. Bisher wurden heute 25.352.535 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 28,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 71,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Abschläge von 28,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 149,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.337,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 536,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Rivian Automotive die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -5,051 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

