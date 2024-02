Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagvormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 16,35 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 16,35 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 16,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,20 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 25.352.535 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 11,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 28,56 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 149,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 536,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.337,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,051 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Preiskampf der E-Auto-Hersteller: Auch Rivian senkt die Preise

Volvos E-Tochter Polestar in der Bredouille: Darum dürften auch andere Tesla-Konkurrenten mit Herausforderungen zu kämpfen haben

Barclays stuft Tesla-Rivalen Rivian ab - Rivian-Aktie in Rot