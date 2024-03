Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,5 Prozent auf 11,12 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,5 Prozent auf 11,12 USD. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 10,97 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,15 USD. Zuletzt wechselten 1.854.715 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,05 USD) erklomm das Papier am 28.07.2023. 152,36 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 9,54 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Rivian Automotive veröffentlichte am 21.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.315,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 98,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 663,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,194 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

KI-Expertin Ivana Delevska - ist sie die Cathie Wood 2.0?

New Constructs-CEO: Reddit-IPO läutet "Rückkehr des Schrott-Börsengangs" ein

Rivian-Aktie fester: Rivian schiebt Fabrik-Bau auf - Milliardenhohe Einsparung