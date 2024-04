Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagnachmittag schwächer

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 8,82 USD.

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 8,82 USD. Die Abwärtsbewegung der Rivian Automotive-Aktie ging bis auf 8,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,66 USD. Zuletzt wechselten 721.247 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,05 USD. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 218,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,26 USD ab. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 6,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,73 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.315,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 663,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 98,34 Prozent gesteigert.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -4,198 USD je Aktie aus.

