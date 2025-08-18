Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 12,24 USD.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 12,24 USD abwärts. In der Spitze büßte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,22 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,45 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 648.238 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 17,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 40,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 22,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,97 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,734 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

