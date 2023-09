Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Kurs der Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 23,77 USD.

Um 12:01 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 23,77 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 11.776 Stück.

Am 20.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 63,61 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2023 auf bis zu 11,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 103,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rivian Automotive ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,62 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.121,00 USD – ein Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.12.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,163 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

