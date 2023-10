Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 17,24 EUR ab.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 08:03 Uhr um 0,5 Prozent auf 17,24 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 17,24 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 17,24 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 265 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 08.08.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,62 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.121,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 07.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,125 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

