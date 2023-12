Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Dienstagnachmittag fester

Rivian Automotive im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 24,00 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 24,00 USD. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,30 USD zu. Bei 23,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.126.993 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 28,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,90 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 51,32 Prozent Luft nach unten.

Am 07.11.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,57 USD vermeldet. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.337,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 536,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,046 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

