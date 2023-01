Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NDB-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 15,79 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.01.2022 bei 72,07 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 3,34 Prozent wieder erreichen.

Am 09.11.2022 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,68 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 536,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,00 USD umgesetzt.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 präsentieren. Rivian Automotive dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --6,439 USD je Rivian Automotive-Aktie.

