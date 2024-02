Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gibt am Dienstagmittag ab

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 16,10 USD nach.

Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr um 1,2 Prozent auf 16,10 USD nach. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 42.365 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei 28,05 USD markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 74,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Abschläge von 27,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.11.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,57 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 149,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 536,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.337,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,051 USD ausweisen wird.

