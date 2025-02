Rivian Automotive Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Rivian Automotive

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 13,53 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 13,53 USD. Bei 13,52 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.564.861 Rivian Automotive-Aktien.

Am 13.07.2024 markierte das Papier bei 18,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 39,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,26 USD erreichte der Anteilsschein am 17.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 874,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -4,150 USD je Rivian Automotive-Aktie.

