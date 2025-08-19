Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gibt am Mittwochnachmittag ab

So bewegt sich Rivian Automotive

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 12,12 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 12,12 USD. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,10 USD ab. Bei 12,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 319.425 Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 17,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,734 USD ausweisen wird.

