DAX24.255 -0,7%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.816 -0,2%Nas20.951 -1,7%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1653 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold3.346 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Intel 855681 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX tiefer -- US-Börsen ohne gemeinsame Richtung -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied
Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %) Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
So bewegt sich Rivian Automotive

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gibt am Mittwochnachmittag ab

20.08.25 16:10 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gibt am Mittwochnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 12,12 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
10,10 EUR -0,60 EUR -5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 12,12 USD. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,10 USD ab. Bei 12,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 319.425 Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 17,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,734 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

Aktien von Rivian und Volkswagen uneins: VW-Partner Rivian erhält zweite Milliarden-Spritze

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: David Becker/Getty Images

Nachrichten zu Rivian Automotive

DatumMeistgelesen
Wer­bung