Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,0 Prozent auf 23,19 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 23,19 USD. Bei 23,42 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 22,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.868.950 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,34 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,31 Prozent. Am 27.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 08.08.2023. Das EPS lag bei -1,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.121,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 207,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 364,00 USD eingefahren.

Am 14.12.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,163 USD je Rivian Automotive-Aktie.

