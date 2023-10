Rivian Automotive Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Rivian Automotive

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 17,12 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 12:00 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 17,12 USD abwärts. Zuletzt wechselten 17.597 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,68 USD am 27.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 08.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,62 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.121,00 USD – ein Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 06.11.2024 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -5,122 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

