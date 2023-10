Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 17,10 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 17,10 USD. Das Tagestief markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 16,86 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 17,02 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 6.050.932 Aktien.

Bei einem Wert von 36,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2022). 113,14 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.08.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.121,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,122 USD einfahren.

