Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Vormittag im Aufwind

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 08:00 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 16,26 EUR. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 16,26 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 16,26 EUR. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 6 Aktien.

Am 08.08.2023 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.121,00 USD – ein Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Rivian Automotive.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,122 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

