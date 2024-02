Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Mittwochmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 15,80 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 15,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.821 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 28,05 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 43,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,57 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 149,44 Prozent auf 1.337,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 536,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,051 USD ausweisen wird.

