Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag stärker

Um 12:04 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,8 Prozent auf 15,98 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 111.464 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 40,86 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 155,69 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,68 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 26,91 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 09.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,25 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 595,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 661,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 95,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 18.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,388 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

