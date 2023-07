Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 4,5 Prozent auf 24,65 USD nach.

Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 4,5 Prozent auf 24,65 USD nach. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 24,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,50 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 30.895.612 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,86 USD erreichte der Titel am 16.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 65,76 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,68 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rivian Automotive ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 661,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 595,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Rivian Automotive am 08.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.08.2024 dürfte Rivian Automotive die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,402 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

