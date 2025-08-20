Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 11,85 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 11,85 USD. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 11,85 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 12,04 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 377.611 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,50 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,30 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,735 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

