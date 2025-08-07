Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 12,02 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 12,02 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 11,85 USD. Bei 12,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.828.088 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 20,97 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,97 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,46 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1,30 Mrd. USD gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,735 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

