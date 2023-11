Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 16,95 USD.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 16,95 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 16.332 Stück.

Am 02.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 48,01 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 31,09 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,57 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.337,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD in den Büchern standen.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,993 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

