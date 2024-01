Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Montagmittag freundlich

So entwickelt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 15,61 USD zu.

Um 12:01 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 15,61 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 53.752 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 33,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rivian Automotive gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,57 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 149,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 536,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.337,00 USD ausgewiesen.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Rivian Automotive die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,040 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie seit Jahresbeginn auf Talfahrt - Analyst senkt Kursziel

Rivian gibt Partner für fünf-Milliarden-Dollar Fabrik bekannt - Weg für R2-Modell frei

Rivian-Aktie nach Kurseinbruch an der NASDAQ erneut tiefer: Schwache Auslieferungszahlen im vierten Quartal belasten