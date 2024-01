Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteuert sich am Montagnachmittag kräftig

Kurs der Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 7,4 Prozent im Plus bei 16,63 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,4 Prozent auf 16,63 USD. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,81 USD. Bei 15,54 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 11.424.643 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 29,74 Prozent wieder erreichen.

Am 07.11.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,57 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.337,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 149,44 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Rivian Automotive am 21.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,040 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie seit Jahresbeginn auf Talfahrt - Analyst senkt Kursziel

Rivian gibt Partner für fünf-Milliarden-Dollar Fabrik bekannt - Weg für R2-Modell frei

Rivian-Aktie nach Kurseinbruch an der NASDAQ erneut tiefer: Schwache Auslieferungszahlen im vierten Quartal belasten