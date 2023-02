Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive verteuert sich am Mittag

Die Aktie notierte um 12:14 Uhr mit Gewinnen. Im NDB-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 19,14 USD zu. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.986 Rivian Automotive-Aktien.

Am 23.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,28 USD. Dieser Wert wurde am 20.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -7,68 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53.500,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 536,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 28.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2024 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,615 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

