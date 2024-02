Rivian Automotive Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagnachmittag aus Rivian Automotive

So entwickelt sich Rivian Automotive

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 24,5 Prozent auf 11,63 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 24,5 Prozent auf 11,63 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,36 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,00 USD. Bisher wurden heute 59.537.338 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 28,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 141,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,36 USD erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 2,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 08.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,57 USD in den Büchern gestanden. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.337,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 536,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rivian Automotive am 08.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -5,072 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

