Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagvormittag tiefrot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 13,7 Prozent auf 12,30 EUR abwärts.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 13,7 Prozent auf 12,30 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.707 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 149,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 536,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.337,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,072 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

