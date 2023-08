Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive büßt am Dienstagnachmittag ein

So bewegt sich Rivian Automotive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 20,60 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 20,60 USD. Bei 20,55 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 21,38 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.128.720 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,86 USD erreichte der Titel am 16.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 98,33 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,31 Prozent.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,62 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.121,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Rivian Automotive am 14.12.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,188 USD je Rivian Automotive-Aktie.

