DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,17 +3,2%Dow45.752 +2,2%Nas21.475 +1,8%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,67 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Fokus auf Aktienkurs

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag gesucht

22.08.25 16:09 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 12,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
10,70 EUR 0,48 EUR 4,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 12,33 USD. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,38 USD. Bei 12,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 637.283 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 9,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,97 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,735 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

Aktien von Rivian und Volkswagen uneins: VW-Partner Rivian erhält zweite Milliarden-Spritze

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: David Becker/Getty Images

Nachrichten zu Rivian Automotive

DatumMeistgelesen
Wer­bung