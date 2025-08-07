Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 12,33 USD.

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 12,33 USD. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,38 USD. Bei 12,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 637.283 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 9,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,97 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,735 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

