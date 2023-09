Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive steigt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 21,71 USD zu.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 21,71 USD. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,93 USD zu. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 21,58 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.425.854 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 37,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 72,26 Prozent Luft nach oben. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 85,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 08.08.2023 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.121,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 364,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.12.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,163 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

