Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zündet am Montagabend Kursrakete

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,8 Prozent auf 15,21 USD zu.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 5,8 Prozent im Plus bei 15,21 USD. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 15,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 5.183.340 Stück.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 37,54 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 05.08.2025. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,753 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

