Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteuert sich am Mittwochnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 15,85 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 15,85 USD. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,14 USD zu. Bei 15,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 7.291.342 Rivian Automotive-Aktien.

Bei 32,60 USD erreichte der Titel am 02.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,68 USD fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 07.11.2023. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.337,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 536,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rivian Automotive am 07.03.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -4,993 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Werte Rivian- und Lucid-Aktie unter der Lupe: Welcher der beiden Tesla-Konkurrenten bietet Anlegern bessere Chancen?

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

IBM-Aktie an der NYSE mit kleinem Minus: IBM nimmt Werbung nach Platzierung neben Nazi-Beiträgen von X herunter