Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,52 USD ab.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 23,52 USD. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,46 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,74 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 4.713.411 Aktien.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,26 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 11,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,34 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,57 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.337,00 USD – ein Plus von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 536,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,046 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Stifel-Analyst Stephen Gengaro hebt den Daumen für die Aktie des Tesla-Konkurrenten Rivian

Wachsender Trend im EV-Markt - E-Pickup von Tesla-Konkurrent Rivian kann jetzt auch geleast werden

Weitere Hiobsbotschaft für NYSE-Titel Fisker: Accounting-Chef vom Tesla-Konkurrenten Fisker tritt zurück - nach zwei Wochen Amtszeit