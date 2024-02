Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Mittag auf rotes Terrain

Rivian Automotive im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,36 USD abwärts.

Das Papier von Rivian Automotive befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,8 Prozent auf 11,36 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 139.800 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei 28,05 USD markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 146,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,06 USD. Dieser Wert wurde am 22.02.2024 erreicht. Abschläge von 2,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Rivian Automotive veröffentlichte am 21.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,36 USD gegenüber -1,57 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 145,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.315,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 536,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rivian Automotive am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,103 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

