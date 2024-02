Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Freitagnachmittag tief südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 11,6 Prozent auf 10,12 USD nach.

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 11,6 Prozent auf 10,12 USD. Die Abwärtsbewegung der Rivian Automotive-Aktie ging bis auf 10,12 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,94 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 39.559.760 Aktien.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 177,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Bei 10,12 USD fiel das Papier am 23.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,04 Prozent.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 21.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,57 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 145,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.315,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 536,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -4,103 USD je Rivian Automotive-Aktie.

