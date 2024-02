Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Im Tradegate-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:15 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 10,62 EUR. Die Rivian Automotive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,70 EUR aus. Bei 10,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.241 Stück gehandelt.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,57 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.315,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 536,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,105 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

