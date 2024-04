Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 9,00 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 9,00 USD. Bei 9,01 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,72 USD. Zuletzt wechselten 769.977 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD an. Gewinne von 211,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,26 USD ab. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 8,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 21.02.2024 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 663,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 98,34 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,192 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie bekommt Kaufempfehlung zu Allzeit-Tiefstkursen

Rivian kämpft mit schwachem Aktienkurs: Rivian-Aktie rutscht auf neues Allzeittief

Fisker in der Krise: Sollten Anleger nun auch ihr Rivian-Investment überdenken?