Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Rivian Automotive im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 10,15 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 5,1 Prozent auf 10,15 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Rivian Automotive-Aktie ging bis auf 10,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,53 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 791.488 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 28,05 USD. Mit einem Zuwachs von 176,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,62 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.05.2024 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,45 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 661,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 82,15 Prozent gesteigert.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -4,262 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NIO stellt Tesla Model Y-Rivalen "Onvo" vor - EV-Aktien von US-Zoll-Erhöhung belastet

Nach dem Tesla-Vorbild: Rivian will Ladenetzwerk für andere Autobauer öffnen

Rivian-Aktie nach Zahlen leicht im Plus: Rivian verfehlt die Erwartungen