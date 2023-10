Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag billiger

Rivian Automotive im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 16,72 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 02:00 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 16,72 USD abwärts. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 13.946 Rivian Automotive-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,44 USD. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Gewinne von 117,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,11 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 08.08.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,62 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.121,00 USD im Vergleich zu 364,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,122 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Rivian: Rivian-CEO hält den Tesla-Rivalen trotz erneuter Anleiheemission für finanziell gesund

Prominente Konkurrenz droht: Rivian könnte unter Teslas Cybertruck leiden

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla zieht seinen Konkurrenten auf dem E-Auto-Markt in den USA davon