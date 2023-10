Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Rivian Automotive-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 16,73 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 16,73 USD. Bei 16,76 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 16,10 USD. Mit einem Wert von 16,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 898.213 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 36,44 USD markierte der Titel am 02.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 117,81 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,69 USD am 27.04.2023. Mit Abgaben von 30,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Rivian Automotive veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1.121,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 364,00 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 07.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -5,122 USD je Aktie aus.

