Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 15,96 EUR.

Um 09:18 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 15,96 EUR zu. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,04 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,98 EUR. Zuletzt wechselten 874 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Rivian Automotive ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,62 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.121,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 364,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,122 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Rivian: Rivian-CEO hält den Tesla-Rivalen trotz erneuter Anleiheemission für finanziell gesund

Prominente Konkurrenz droht: Rivian könnte unter Teslas Cybertruck leiden

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla zieht seinen Konkurrenten auf dem E-Auto-Markt in den USA davon