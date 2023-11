Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive behauptet sich am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Rivian Automotive-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,00 USD an der Tafel.

Die Rivian Automotive-Aktie zeigte sich um 01:59 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 16,00 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 16,14 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,73 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 15,97 USD. Zuletzt wechselten 20.241.155 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 02.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,60 USD. Mit einem Zuwachs von 103,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,98 Prozent.

Rivian Automotive gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,57 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1.337,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 149,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 536,00 USD erwirtschaftet worden.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -4,993 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

