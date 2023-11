Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Vormittag nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rivian Automotive hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Rivian Automotive-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 16,00 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Rivian Automotive-Aktie um 01:59 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 16,00 USD. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 16,14 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,73 USD nach. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 15,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 20.241.155 Rivian Automotive-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,60 USD erreichte der Titel am 02.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 103,81 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 11,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 36,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,57 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.337,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 149,44 Prozent gesteigert.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -4,993 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

